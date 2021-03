‘Me ahorcó y me manoseó’: Joven denuncia agresión sexual en supermercado de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Una mujer denunció en redes sociales que fue agredida física y sexualmente por un joven cuando se encontraba en el estacionamiento de un supermercado en Sonora.

La joven llamada Elissa compartió que el hecho ocurrió este lunes a alrededor de las 3:50 de la tarde en un supermercado ubicado sobre bulevar Colosio y Quiroga, en Hermosillo.

Denunció que acababa de salir del comercio y se encontraba guardando sus compras en la cajuela de su auto cuando un joven la ahorcó para inmovilizarla y comenzó a agredirla sexualmente.

Yo estaba guardando las compras en la cajuela de mi carro. Cuando estaba terminando de guardar todo, me agarró por detrás y me ahorcó con un brazo y me manoseó con el otro”, denunció.