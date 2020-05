Puerto Rico.- Durante esta cuarentena por coronavirus (Covid-19), una mujer supo que estaba embarazada hasta que dio a luz en su casa.

Según información de medios locales, la mujer llamada María Juliana Rivera Ramírez de 23 años, empezó a presentar dolores muy fuertes y llamó a los paramédicos, sin embargo, al estar en un estado de gestación avanzado, dio a luz en su casa.

El dolor no se me iba. Todo lo contrario, cada vez era peor pero y yo no quería ir al hospital por lo que está pasando con el coronavirus… así que fui al cuarto de mis papás y les dije: ‘no aguanto el dolor’… creíamos que era que estaba bajando piedras de los riñones”, mencionó la joven.