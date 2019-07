Mujeres insultan a hombre por hablar español y son 'corridas' de restaurante

Estados Unidos.- En redes sociales circula un video donde dos mujeres están insultando a un hombre por hablar en español al interior de un restaurante de comida rápida en Florida.

El clip fue compartido el pasado 6 de julio en un grupo privado de Facebook, donde muestra el momento en que las dos señoras mayores piden al gerente que hable inglés.

El gerente, que fue identificado como Ricardo Castillo, argumentó que es libre de expresarse y que no era mexicano.

Según el medio Miami Herald, Castillo intentó llamar a la policía para reportar a las dos mujeres, ante esto, las señoras se retiraron del lugar.

Tengan un buen día y no regresen", dijo el gerente. No se preocupe, no lo haremos", contestaron.