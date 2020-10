Museo pone figura de Donald Trump en la basura

Alemania.- Con las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, en todo el mundo se han observado reacciones y apoyos a los dos candidatos; el famoso museo de figuras de cera Madame Tussauds ha colocado a la figura de Donald Trump dentro de un contenedor de basura como un acto simbólico, según informa Cosmopolitan.

Esto ocurrió durante el viernes, y el director de mercadotecnia del museo ha declarado:

La actividad de hoy es más bien de un carácter simbólico, en referencia a las elecciones en Estados Unidos. Nosotros en el Madame Tussauds de Berlín hemos quitado la figura de Donald Trump como una medida de prevención".

La figura está ahora rodeada de bolsas de basura, y parte de su campaña política "Make America Great Again", así como otros carteles con sus frases más representativas como "Fake News!", "You are fired!" y "I love Berlin". En esta locación, además, pusieron de fondo a la Trump Tower. La decisión de quitar la figura de cera, según comunica el museo, es parte de una "acción preventiva" ante los posibles resultados de las elecciones.

GOM