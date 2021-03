Myanmar.- En medio de las protestas contra un golpe de estado, una monja suplicó por la vida de varios niños, adolescentes y adultos se encontraban en la manifestación, los videos y fotos del momento se volvieron virales en redes sociales.

Los hechos se registraron en la ciudad de Myitkyina en Myanmar, cuando cientos de policías armados se encontraban disparando en contra de varios protestantes que se encontraban protegidos entre unas vallas construidas por ellos mismos.

A pesar de que se encontraban familias enteras, los elementos tenían una instrucción firme: asesinar a cualquier manifestante.

En el lugar también se encontraba la Hermana Ann Rose Nu Tawng, quien se arrodilló e intentó hablar con los policías para rogar por la vida de las personas que se encontraban justo detrás de ella.

En redes sociales circularon las fotos y videos de la monja vestida con una túnica blanca, que permaneció en el piso mientras los policías escucharon las súplicas.

El medio Reuters logró identificar a la mujer y entrevistarla momentos después del ataque armado.

Les rogué que no lastimaran a los manifestantes, sino que los trataran con amabilidad como miembros de la familia. Les dije que me pueden matar, no me pondré de pie hasta que me den su promesa de que no reprimirán brutalmente a los manifestantes”, expresó la mujer.