Niña de 7 años es capaz de levantar hasta 80 kilos

Estados Unidos.- Una niña de tan solo siete años identificada como Rory van Ulft, es capaz de levantar hasta 80 kilos usando una barra olímpica de mujeres.

La pequeña, que se convirtió en la campeona nacional juvenil de Estados Unidos más joven en la historia y es la mejor levantadora libra por libra sub-11 y sub-13, reside actualmente en Canadá y aseguró que quiere volverse más fuerte.

Me gusta hacerme más fuerte. Ser más fuerte me permite hacer más y mejorar en todo lo que intento. No pienso en lo que llegó antes o en lo que vendrá después. No pienso en nada. Solo aclaro mi mente y hacerlo", comentó la niña al medio Daily Mail.