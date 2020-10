Niña nacida con “máscara de Batman” será operada en Rusia

Estados Unidos.- Una niña que nació con una marca en la cara que se asemeja a una máscara de "Batman" pronto viajará a Rusia con la esperanza de recibir un tratamiento innovador para una rara enfermedad de la piel.

La pequeña llamada Luna Fenner nació en Florida, Estados Unidos, y según información del medio local Fox News, la niña padece un nevo melanocítico congénito, que es una afección de la piel caracterizada por un parche cutáneo anormalmente oscuro y no canceroso (nevo) que está compuesto de células productoras de pigmento llamadas melanocitos.

La madre de Luna, Carol, comentó que estaba en "completo shock" cuando nació su hija, que ahora tiene casi siete meses, y señaló que los médicos tardaron varios días en determinar cuál era el problema.

Los médicos en los Estados Unidos me seguían dando consejos diferentes, me sentía tan perdida y no sabía qué hacer”, dijo Carol.