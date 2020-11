Niño acude a urgencias 5 veces y muere de peritonitis en su casa

España.- La madre de un menor de 5 años denuncia el fallecimiento de su nieto por negligencia médica; Aitor falleció a causa de una peritonitis aguda, la cual no fue detectada después de 5 visitas al hospital.

Marta González Alba, madre del menor, declaró que: "¿Por qué, tras acudir tantas veces a Urgencias con el pequeño no le hicieron ninguna analítica de sangre ni una ecografía? [...] En pediatría solo estábamos mi hijo y yo. No sé la vida que me queda pero juro por la memoria de mi hijo que la voy a dedicar a que la gente que atendió pague", aseguró.

La mujer ha asegurado que no busca ninguna compensación económica, sólo que los responsables digan "nos hemos equivocado".

Todo lo tapan con un coronavirus que está dejando morir a la gente. Dijeron que no era nada y le dieron un medicamento para los vómitos aunque estaba rabiando de dolor", dijo Marta González.

Los resultados de la autopsia podrán determinar si los doctores pudieron hacer algo para salvarle la vida al menor de edad.

La peritonitis es una infección súmamente peligrosa que requiere atención médica urgente, ya que al no ser tratada correctamente provoca la muerte, según expertos.

Por su parte, la Consejería de Sanidad Valenciana ha asegurado que participará en las investigaciones de esta muerte con la mayor de las disposiciones.

Lo llevó 5 veces a Urgencias

Marta subió un video en su cuenta de Facebook en la que relata los hechos.

La primera vez que su hijo presentó la enfermedad fue durante el 24, día en el que fue al Hospital General Universitario de Elda, en donde se llevó a cabo un análisis de orina en la que "dijeron que no era nada y le daban medicina para cortarle los vómitos".

Aitor continuó con dolores intensos en la zona abdominal, y acudió a la sala de urgencias en otras tres ocasiones. Según su testimonio, asegura que Aitor no podía ponerse boca arriba, "me decían que no le podían auscultar por su culpa".

Marta continúa diciendo que pediatría no estaba saturado, pues sólo estaban ella y su hijo, por lo que no entiende por qué no le hicieron pruebas de sangre o una ecografía.

