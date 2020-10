Niño autista creía que eran sus amigos, pero le dieron alcohol y cayó en coma

Londres.- Un niño de 12 años identificado como Ronnie Phillips entró en coma tras ingerir una bebida que aparentemente contenía lejía. El menor estuvo hospitalizado en el Hospital St. George, al sur de la capital de Inglaterra.

Según informa Noticieron Televisa, Ronnie escapó de su casa junto con su hermano de 11 años el viernes por la noche para encontrarse con amigos más grandes que ellos.

La madre declara que ellos se juntaron con "algunos niños mayores que le dieron a Ronnie una lata de ginebra". Las autoridades aún no han determinado el contenido de la bebida ingerida.

Phillips se desplomó en medio de la calle tras consumir la bebida, y sus acompañantes huyeron del lugar.

Sin embargo, una mujer se topó con dos niños y fue quien realizó la llamada al servicio de emergencia.

Por su parte, Jimmy estaba al lado de su hermano, quien creyó que su hermano había fallecido. A la mañana siguiente la policía logró localizar a los jóvenes involucrados, reporta Daily Mail.

El menor fue trasladado de urgencia, en donde se le indujo a un coma. Afortunadamente despertó del coma sin problema y ahora regresará a su casa.

Por su parte, la abuela del menor ha iniciado una recaudación de fondos para apoyar a su nieto tras el incidente.

Los niños serán niños, pero este tipo de cosas son ridículas y peligrosas. Ahora está despierto, pero no puede entender por qué no le agrada a nadie y tampoco cómo le han hecho esto cuando les consideraba sus amigos. Quiero demostrarle que a la gente le importa y que no todos son desagradables".