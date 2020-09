Adolescente muere con su perro tras incendio; intentó regresar por su abuela

Estados Unidos.- Un adolescente de 13 años fue encontrado muerto con su perro en su regazo tras un fuerte incendio forestal, según su familia, el menor había intentado regresar para rescatar a su abuela.

Los hechos se registraron en Beachie Creek, Oregón, cuando un incendio azotó a unos 24 kilómetros de distancia, por lo que una familia tuvo que irse de inmediato de su hogar.

Angela Mosso había empacado algunas cosas para llevarse y su esposo, Chris Tofte, condujo a la ciudad para pedir prestado el remolque de un amigo y así transportar a la familia completa.

Pero mientras los miembros de la familia intentaban irse, el incendio llegó a su casa, convirtiendo una noche de preparación en una angustiosa pérdida.

Según información del medio local ABC News, Wyatt Tofte, de 13 años, y su abuela Peggy Mosso, de 71 años, murieron tratando de escapar del incendio.

Ambos escaparon inicialmente de la casa en su auto con Angela Mosso, madre de Wyatt, un perro y tres gatos, sin embargo, no llegaron muy lejos.

Lonnie Bertalotto, el hermano de Angela, cree que los neumáticos se derritieron y el auto se incendió, cuando las llamas crecieron a su alrededor, Angela se dio cuenta de que tenía que salvar a Wyatt y le dijo que corriera con el perro, así mismo, se dio cuenta de que si quería sobrevivir, no tenía más remedio que dejar atrás a su madre, Peggy Mosso.

Angela Mosso caminó sobre el asfalto caliente, en algún momento alrededor de las 4 de la madrugada, Chris Tofte regresó con el remolque y subió a la mujer. Una vez en el coche, Tofte se dio la vuelta y dejó a su esposa con los paramédico, después volvió para buscar a su hijo, Wyatt, pero no lo encontró ese día.

Ayudantes del alguacil del condado de Marion encontraron sin vida al pequeño Wyatt detrás del volante del vehículo de la familia con su perro ‘Duke’ en su regazo, así mismo, encontraron los restos de Peggy Mosso.

No necesito entrar en demasiados detalles, pero obviamente ... se dio la vuelta para intentar salvar a su abuela", expresó Bertalotto a The Associated Press.