Niño ofrece ahorros por celular perdido con fotos de su mamá muerta

Córdoba, Argentina.- El pequeño Diego López de 11 años solo tenía de recuerdo de su madre muerta, fotos y audios guardados en su teléfono celular, pero lo extravió.

Diego López desesperado pidió ayuda a través de un video que subió a Youtube, donde explica lo importante que significan las fotos y los audios de su madre y por esa razón ofrece sus ahorros como recompensa.

El hecho ocurrió es de la zona Renacimiento, en Córdoba, Argentina.

El niño preocupado, explicó en el video que subió a Youtube que olvidó su celular en un taxi que tomó.

“Yo no lo quiero perder porque cuando la extraño, veo su video y escucho su voz y yo no la quiero olvidar su voz, ni nada de eso. Espero la gente que con buen corazón lo encuentre y me lo dé. Tengo todos mis ahorros como recompensa”, dice en el video.