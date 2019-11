Niño responde en examen que: 'Las mujeres siempre tienen la razón'

Chile.- A pesar de que no tenía los argumentos aritméticos para justificar su respuesta, un pequeño niño chileno no se dio por vencido, y defendió su postura con la mejor frase que pudo encontrar, a pesar de que esta no fuera matemática.

El curioso episodio se dio en una escuela en Chile, donde una maestra de educación básica subió a las redes sociales la respuesta de uno de sus alumnos a un examen matemático, misma que prefirió justificar con palabras y no con números.

En la prueba se muestran dos opciones. Sofía opina que para comprar un libro de $3,990 pesos ocupa cuatro billetes de mil pesos. Por su parte, Javier dice que con tres billetes de mil pesos es suficiente. El alumno debe elegir de entre las dos alternativas la correcta, además de que debe explicar su razonamiento.

Pues el niño que respondió el examen lo hizo correctamente, y señaló que Sofía había acertado. Pero al explicar el por qué de su decisión, se alejó de los complicados números, y resolvió sabiamente que Sofía tenía razón porque: "Las mujeres siempre tienen la razón".

A pesar de que la imagen se subió a las redes desde mayo del 2018, apenas ahora se ha hecho viral, y ha desatado risas y ternura en la web, pues mucos usuarios se han visto conmovidos por la inocencia de la respuesta.