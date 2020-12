“No me considero 100% humano”, hombre se implanta dos aletas en el cráneo

España.- Un artista identificado como Manel De Aguas, aseguró que a sus 24 años se considera transespecie y decidió crear un órgano para conectarse con la naturaleza.

Según comentó el joven catalán al medio Infoabe, no se considera 100 por ciento humano, por lo que se implantó dos aletas de 500 gramos de silicona, colocados en ambos lados de su cabeza, estas aletas las diseñó él y comentó que los peces son su fuente de inspiración.

No me considero cien por ciento humano. Mi persona no coincide con el concepto biológico que se conoce… Decidí crear unas aletas porque mi inspiración han sido siempre los peces, la biología marina. Ya de pequeño me sentía muy conectado a ellos”, explicó el artista.