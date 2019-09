'No quería matarla' dice Karina, autora intelectual del asesinato de la abogada Bazán

DICE QUE NO QUERÍA MATARLA

Karina M, confesó q planeó ROBAR la casa de Mara Bazan “pues tenia una caja fuerte"

Según ella, NO QUERÍA q le hicieran daño.

Al final su cómplice, abusó de la mujer y la estranguló.

No le robó nada.

