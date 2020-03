"No quiero tu coronavirus en mi país"; agreden a joven asiático en Londres

Londres.- Jonathan Mok, un joven de Singapur, denunció que fue golpeado por su aspecto el pasado 24 de febrero en la noche, cuando caminaba por Oxford Street, en Londres. Los agresores de Mok, en una clara muestra de racismo y xenofobia, lo vincularon al brote del nuevo coronavirus.

Pasaba junto a un grupo de jóvenes cuando vi que uno de ellos me miraba (justo cuando pasaba a mi lado) y me dijo algo que distinguí con la palabra 'coronavirus'", relata Mok, de 23 años, en una publicación de Facebook.

Jonathan se volteó a ver a esa persona, que le siguió gritando. A los pocos segundos, los agresores estaban frente a él. Todos, cuenta Mok, eran más altos que él. De repente, uno de ellos lo golpeó en la cara dos veces. En ese momento, un transeúnte se detuvo para convencerlos de que no siguieran atacándolo, pues se trataba de una pelea desigual. Sin embargo, el amigo del agresor intentó pegarle una patada a Mok, que trató de defenderse.

Traté de reaccionar en defensa propia, pero no pude hacer nada sustancial porque aún me estaba recuperando por un dedo roto en mi mano. El tipo que trató de patearme, entonces, dijo: 'No quiero tu coronavirus en mi país'", añade Mok. Mientras tanto, ese mismo hombre volvió a pegarle la cara. Ese golpe le reventó la nariz al joven.