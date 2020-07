'¡No tienes derecho a estar aquí!' Mexicano sufre racismo al entrar a su casa en Estados Unidos

Estados Unidos.- Un video que circula en redes sociales muestra como un mexicano sufre de racismo al entrar a su casa en Estados Unidos.

Los hechos se registraron en un complejo de apartamentos de San Francisco, cuando un hombre deimpidió a un joveningresara a su hogar.

Según información de medios locales, William 'Hank' Beasley y su novia, usaron su automóvil para impedir que Michael Barajas, un graduado de UC-Berkeley de 28 años, ingresara al complejo.

Barajas declaró que usó su llavero remoto para abrir la puerta del garaje cuando un SUV blanco se detuvo delante de él y se negó a avanzar, así mismo, Beasley se refirió a Barajas como un "criminal" al que no podían permitir entrar.

La víctima decidió compartir un video a su cuenta oficial de Instagram, el cual mostraba la agresión racista de la pareja.

Hoy una pareja blanca de Florida no me dejó entrar a mi complejo y me dijo que no dejaría entrar a un criminal en su complejo, ‘¡No tienes derecho a estar aquí!’… Pensaron que estaba tratando de atacarlos para entrar y robarles a ellos o a otros autos en el garaje", escribió Barajas en Instagram.