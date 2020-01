Novios se casan y de regalo piden comida para perros

Estados Unidos.- Una pareja de recién casados prefirió cambiar los tradicionales regalos de bodas por alimento para perros y otros insumos para animales, mismos que donaron al refugio de su ciudad natal.

De acuerdo con el reporte de la cadena ABC de Cleveland, la boda ocurrió en octubre pasado en la localidad de Wooster en Ohio, aunque la historia apenas se hizo viral en México.

Entonces, la pareja formada por Jeananne y Jonathan Wickham decidió que no necesitaban los clásicos electrodomésticos y utensilios que se suelen regalar en las bodas, por lo que apostaron por pedirle a sus invitados comida para perros y gatos, así como otros utensilios como arena para gatos, artículos de limpieza, camas o incluso café para los voluntarios del refugio local para animales Wayne County Humane Society.

De hecho fue el refugio el que subió las fotos de la gran donación a su perfil de Facebook, e hizo viral la historia. En la publicación, se revela que lograron recolectar mil 200 latas de comida húmeda, 340 kilos de comida seca, y dos mil dólares en efectivo para un fondo médico, mismo que ya ayudó a dos gatos que recibieron tratamiento médico gracias a ese dinero.

Brian Bogner, el presidente del consejo del Wayne County Humane Society, dijo que era la donación más grande que había visto en su vida.

Por su parte, los recién casados afirmaron que esperan que otras parejas vean su ejemplo y se atrevan a pedir regalos menos convencionales que sean un verdadero aporte para la sociedad.

De verdad no había nada en nuestras vidas que no pudiéramos obtener nosotros mismos, pero esta donación no la hubiéramos podido hacer solos", dijo Jeananne.