ONG declara funcionalmente extinto al Koala

Australia.- La organización Australian Koala Foundation (AKF), a través de un comunicado, asegura que los koalas podrían estar funcionalmente extintos en todo Australia.

Cerca de un millón de especies (de ocho millones existentes), se encuentran en peligro de extinción. La tasa global de extinción va en aumento.

La organización cree que no habría más de 80 mil koalas en Australia.

Esta cifra es, aproximadamente, el uno por ciento de los ocho millones de koalas que fueron abatidos por su piel y enviados a Londres entre 1890 y 1927".

¿Qué es la extinción funcional?

El término hace referencia a una reducción de la población, que provoca que ya no desempeñe un papel importante en el ecosistema. También se refiere a una población animal, que ya no es viable; que no hay individuos capaces de reproducirse.

Una investigación en 2011 reveló que el koala estaba en problemas. Desde entonces, no se ha hecho lo suficiente para proteger su hábitat.

El nuevo gobierno australiano podría promulgar la Ley de Protección del Koala. Ambas partes dicen que quieren proteger el medio ambiente. Una buena manera de empezar sería protegiendo los bosques donde habitan los koalas, que cubren el 20 por ciento de nuestro territorio".

Todavía hay esperanza

La ONG asegura que ha enviado cartas a los líderes políticos del país, entre ellos el primer ministro Scott Morrison y el líder de la oposición Bill Shorten, para recordarles que el destino del animal "está en sus manos", si promulgan a tiempo una ley que proteja su hábitat.