Organizan fiesta pese a COVID y matan a perro a tiros en Sonora

Sinaloa.- El caso de unos jóvenes en Sinaloa indignó las redes sociales, ya que además de organizar una fiesta en medio de la pandemia de COVID, provocaron la muerte de un perro tras dispararle.

De acuerdo con la página de rescatistas Rescate Animal Hermosillo, Sonora, el pasado fin de semana jóvenes organizaron una reunión en la colonia Tulipanes.

En medio de la reunión, dispararon a un perro que murió en la calle debido a la gravedad de sus heridas.

La asociación Pata de Perro consideró que el caso es preocupante no solamente por tratarse de maltrato animal, si no que las personas armadas pueden representar un riesgo para otros seres humanos.

"Obviamente sí son actos que nos indignan, es algo muy grave el hecho, no de matar a un animalito; matarlo con tanta saña y obviamente pues está la portación de un arma de fuego que no pone en peligro sólo a los animales y nos preocupa también que la gente no sabe cómo proceder en estos casos que es llamar a 911 inmediatamente", comentó a El Imparcial Carolina Araiza, coordinadora de Pata de Perro.

El caso ya ha sido denunciado a la Fiscalía de Sonora y se encuentra en investigación.

MCMH