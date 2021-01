Paciente COVID fallece en un sillón de hospital ante falta de camillas

Ciudad de México.- Ante falta de espacio en los hospitales, un hombre identificado como José Antonio Lazard fue atendido en un sillón.

Según detalló la familia de José al medio Noticieros Televisa, el hombre había presentado síntomas de Covid-19 y fue trasladado al Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, sin embargo, el personal médico tuvo que atenderlo en un sillón.

Lo mejor que le podría haber pasado a mi papá es que lo intubaran, pero ellos no tenían ya terapia intensiva, ya estaba desbordado. Yo lo único que pedía es que él ya no sufriera y sintiera dolor en su cuerpo”, comentó Adriana Lazard.

El hombre de 73 años de edad, falleció el pasado martes y la familia se encuentra ahora en búsqueda de una funeraria disponible para cremarlo.

Nos habló una doctora, que mi papá se estaba deteriorando muy rápido, que ya tenía taquicardia. Ya no le daba oxígeno a su corazón, que en unas horas iba a suceder el descenso. Hay listas de espera para cremar a la gente, por protocolo no hay velorios. No te puedes despedir, es lo más triste a veces”, señaló.