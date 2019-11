Pacientes con problemas de salud mental son encadenados y abusados en Nigeria

Nigeria.- Un reporte reciente de la Human Rights Watch reveló que ciertas clínicas, centros de rehabilitación, casas de sanación tradicional e iglesias musulmanas en Nigeria detienen y apresan con cadenas a los pacientes que se internan para tratar sus problemas de salud mental.

De acuerdo con el reporte, serían miles de personas afectadas dentro de estas instalaciones, donde sus captores los tratan con castigos violentos y con medidas como privarles los alimentos.

La investigación de la Human Rights Watch se publicó este lunes 11 de noviembre, luego de recopilar entrevistas y testimonios de personas afectadas, familiares y trabajadores de estos establecimientos a lo largo del 2018 y el 2019. Los resultados indican que inclusive niños han sufrido abusos y violencia en estas instalaciones.

Una mujer de 22 años, por ejemplo, que fue internada en un centro de rehabilitación cristiano en la ciudad de Abeokuta en el suroeste de Nigeria por cinco meses, afirmó que le negaron la alimentación como parte de un ritual de sanación.

Estuve encadenada por tres días seguidos para pasar hambre. Por tres días no comí ni bebí nada. No fue mi decisión, pero el pastor decía que era bueno para mí. A veces, decían que debía pasar hambre, pero tomaba agua o comía algo, y entonces ellos me encadenaban. Las cadenas eran un castigo, fui encadenada tantas veces que perdí la cuenta", dijo.