Padre da golpiza a su hijo por bailar con joven gay

Brasil.- En redes sociales está circulando el video de un ‘intolerante’ padre quien golpea cruelmente a su hijo por sus preferencias sexuales, lo que ha desatado cientos de críticas de internautas indignados.

La grabación, que fue realizada en Brasil, muestra como el padre le da de golpes a su hijo, al descubrir un video en donde él joven se encuentra bailando con otro hombre en un evento musical.

En el clip que tiene una duración de 30 segundos, el señor le propina más de una decena de golpes con una vara de madera, frente a quienes al parecer son los hermanos del joven que está siendo golpeado, sin que alguien haga algo al respecto.

La víctima, simplemente llora del sufrimiento, al no traer una playera puesta que lo protegiera del maltrato, pues sólo viste un short.

Ante la agresión, se escucha en el video que un bebé comienza a llorar y familiares piden al padre que se detenga, aunque el señor hace caso omiso y sigue golpeandolo, preguntándole si es mujer.

Estas acciones han causado controversia, indignación y tristeza en los internautas, quienes dejaron una cascada de comentarios criticando enfurecidos el actuar del papá del joven.

Me duele tanto ver esto”, “No se si me generó mas asco el hombre quien lo esta agrediendo, o la gente que esta a su alrededor que no hacen nada para defender a ese niño”, “No se qué es peor: la homofobia y abuso del menor por parte de ese señor, o los comentarios dándole la razón.”, comentaron en redes.