Padre va a recoger a su hija de la guardería y se lleva por error a otra niña

España.- Tras reportar a una niña como desaparecida, un hombre se percató que por error se llevó a la menor equivocada.

Los hechos se registraron en España, y tras horas de incertidumbre en búsqueda de una pequeña llamada Amelia de 3 años de edad, un hombre llamado Juan Manuel la entregó y explicó su equivocación.

Juan Manuel explicó al medio local Telecinco que llevó a la pequeña por error, pues asegura que su hija y la niña son muy parecidas físicamente y tienen el mismo nombre.

Su confusión nació a raíz que lleva dos años sin ver a su hija por temas judiciales, él acudió a la guardería considerando que tenía vía libre, así recogió a una niña que guardaba parecido con su pequeña Amelia y la llevó hasta Tordera, en Barcelona, allí, argumenta el hombre, que ambos pasaron una tarde agradable.

Me llevé a esa niña, que no era la mía, y me siento con el deber de pedirle disculpas”, comentó.