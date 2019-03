Padres golpean a su hija en plena calle por irse 'de pinta'

Tabasco.- Educar a un hijo no es nada fácil. En casa se le deben enseñar valores, derechos, obligaciones, ética, entre otros aspectos. Pero, aunque lo sepan y entiendan no siempre van a actuar de la manera en que los papás desean. Además, una travesura de vez en cuando no hace daño, siempre y cuando no perjudique a un tercero.

Y la manera de reprender a un primogénito es muy variada. Hay quienes prefieren el diálogo y otros que creen que la mano dura es la solución, tal como los señores que a continuación conocerán.

A través de las redes sociales se difundió la manera en que agreden a la joven.

De acuerdo al portal de noticias Excelsior, unos padres de familia fueron captados en video mientras golpeaban a su hija frente a sus compañeros de la escuela por irse de pinta.

A través de las redes sociales se difundió la manera en que agreden a la joven estudiante del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Villahermosa) por no asistir a la escuela e irse con sus amigos a otro lado.

En las imágenes se ve que la chica es jalada del cabello y arrastrada por la calle.

El papá le dice que se pare, pero ella no puede. Segundos después, la mamá le grita y le ordena que se levante. La chica le contesta “ahí voy”, pero el padre le grita nuevamente y le da unas cachetadas.

Una vez que se para la golpea nuevamente y le pregunta ¿A eso vienes a la escuela? y ella le contesta: no, no vengo a eso, yo vengo a estudiar.

El señor continúa con las agresiones y la jala nuevamente del cabello. Finalmente, le reclama a otra señora, que al parecer es la madre de uno de los compañeros con los que estaba la chica.