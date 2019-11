Papá confesó que abusó de sus hijos y uno de ellos lo mata

Estado de México.- Un chico de 15 años de edad le disparó y mató a su padre de 47 en medio de una cena familiar en la que el hombre confesó que había cometido abuso sexual contra él y su hermana.

De acuerdo al reporte de El Universal, los hechos ocurrieron durante la noche del lunes 18 de noviembre en el municipio de Naucalpan en el Estado de México.

El informe policial indica que el padre, llamado Regino "N", interrumpió la cena familiar para confesar que abusó de sus dos hijos, el joven Ángel Israel "N" y su hermana, de la que no se especificó el nombre.

Les voy a confesar algo que me está atormentando. No sé si me vayas a perdonar, al igual que tu mamá. Cuando eras chico abusé de ti y de tu hermanita”, afirmó Regino.