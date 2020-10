Papá fue por su hijo al colegio y su ex lo apuñala

España.- Un hombre estaba dentro del coche mientras esperaba que su hijo saliera de la escuela a las 16:20 horas, cuando llegó su expareja a atacarlo con un cuchillo.

Yo estaba en el coche esperando al crío que salía de clase a las cuatro y veinte. Llegó ella, me echó la mano al cuello y me atacó con el cuchillo, me tiró seis o siete cuchilladas, no me di ni cuenta de que me había pinchado", declaró la víctima.