Papás piden que regresen niños a los salones; cuentan la angustia que sufren

Argentina.- Los padres de familia aseguran que las clases en línea nunca podrán igualar a la "magia del aula". Muchos contaron sus experiencias en la cual sus hijos han sufrido alteraciones psicoemocionales graves que han requerido atención a través de terapias.

Un ejemplo es la médica María José Brizuela, también madre de Faustina, alumna de séptimo grado; contó a Infobae que el periodo de aislamiento obligatorio por el que pasaron en dos ocasiones debido a casos positivos cercanos ha sido difícil de llevar.

Su hija a las pocas semanas de iniciar los cursos virtuales, " empezó a estar desganada y sin ganas de conectarse”, y poco después también comenzó a tener una alteración en su ritmo de sueño, debido a que no necesitaba madrugar, lo cuál afectó a su rendimiento.

Otra historia similar ha sido la de Mariela Hadad, quien tiene dos hijos adolescentes, Santiago de 19 y Victoria de 13. Según contó en una entrevista con Infobae, desde el inicio formó parte del grupo "Padres por la Educación de Rosario".

Mariela cuenta que su hija, Vicky, inicio con clases por Zoom hace a penas un mes, pues nates sólo les enviaban las tareas por Whatsapp.

Al ser una escuela pública, decían que no podían darle clase solamente a los que tenían conectividad. Entre distintos padres ofrecimos nuestras casas para que aquellas familias que no tenían conexión se distribuyeran entre los domicilios de las que sí tenían, pero no nos habilitaron”, comentó la madre.