Pareja mexicana decide operarse antes de los 30 para no tener hijos

Sonora.- Una pareja de 30 y 27 años de edad han tomado la decisión de operarse para no tener hijos a pesar de las críticas y desaprobación de sus familiares y amigos.

Según información de Noticieros Televisa, Ulises Velásquez, de 30 años de edad, se hizo la vasectomía en septiembre de 2019, y su esposa, Lilia Zoraya Echeverría, de 27 años, está buscando operarse.

Ambos residen en Hermosillo, Sonora y aseguraron que se sienten satisfechos con la decisión que tomaron pues son felices solo ellos dos.

Cuando nos conocíamos quisimos abrirnos un poco más, ya estábamos grandes y no era un noviazgo de manita sudada, sino que ya sabíamos qué queríamos y cómo lo queríamos hacer”, comentó Ulises.

La pareja detalló que además de que familiares cercanos desaprobaron su decisión, algunos médicos también intentaron disuadirlos, sin embargo, nada los detuvo.

Siempre me mandaban con un doctor y luego otro, me decían que lo pensara, que la operación era definitiva, pero oye, no hablaban con un adolescente, sino con un adulto de 30 años”.