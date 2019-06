Pasajera se queda dormida en avión y despierta atrapada

Toronto.- Una pasajera se quedó dormida en un avión de la aerolínea Air Canada, el pasado 23 de junio, y la tripulación desembarcó sin darse cuenta.

De acuerdo con el portal de noticias Milenio, cuando la mujer despierta, se encontraba completamente sola en un avión frío y oscuro, tras un vuelo a Toronto.

La pasajera contó la terrible experiencia a través de su cuenta de Facebook:

La aerolínea se rehusó a dar más información sobre el incidente, sin embargo aseguró que han estado en contacto con la pasajera.

La pasajera logró abrir una puerta de la cabina, pero no podía saltar, ya que se encontraba a una gran altura, y decidió pedir auxilio a gritos, y unos trabajadores lograron escucharla y salvarla.

Cuando la aerolínea se percató del incidente, primero se disculparon y luego le ofrecieron una limusina y un hotel a la pasajera, pero ella lo rechazó.

No he dormido debido al estado de ansiedad en el que me encontraba al estar encerrada en un lugar oscuro, señaló la pasajera.