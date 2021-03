Pasajeras racistas atacan a conductor de Uber por pedirles que usen cubrebocas (VIDEO)

Estados Unidos.- Un migrante que trabaja como conductor de Uber para enviarle dinero a su familia fue víctima de un ataque por parte de unas pasajeras que lo agredieron por pedirles que usaran el cubrebocas, en Estados Unidos. El momento quedó grabado en video.

Hace unos días, Subhakar Khadka subió a tres mujeres a su automóvil para un viaje de Uber en San Francisco, Estados Unidos.

Al pedirles que se pusieran el cubrebocas para evitar contagios de COVID, como indican los protocolos de Uber.

En un video publicado en Twitter, se puede ver a las mujeres gritándole e insultándolo por pedirles que se pusieran el cubrebocas. Una de ellas incluso le arranca el cubrebocas del rostro, le tose e intenta robarse su celular al notar que está grabando la agresión.

Anti-maskers in California physically assault and cough on an Uber driver pic.twitter.com/k5fyhyvid2

El conductor de 32 años contó a medios locales que además una de ellas le roció gas pimienta, por lo que tuvo que salir de su propio auto para respirar.

Nunca les dije nada malo a ellas, nunca maldigo; no me criaron así. No le pego a la gente, no me criaron así, y entonces ellas no salían de mi auto”, explicó el conductor a ABC.