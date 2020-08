'Perdonan' deuda de un millón de pesos a Don Jesús por su esposa con Covid-19

Ciudad de México.- El Centro Médico ISSEMYM ‘Arturo Montiel Rojas’ perdona deuda de un millón de pesos a Don Jesús, por su esposa que había sido internada por coronavirus (Covid-19).

, un campesino oriundo de Salazar, en la región de Metepec, había acudido hasta la Ciudad de México, para que atendieran a su esposa quien teníade Covid-19, sin embargo, laque tenía el hombre por el tratamiento a su mujer ascendía a casi un millón de pesos.

Durante varios días, el hombre permaneció a las afueras del hospital para saber el estado de su esposa, sin embargo, tenía que luchar también contra la deuda.

Soy una persona muy humilde que no quiero lucrar... no quiero que se tome esto a un lucro de abrir una cuenta y que me vayan depositando, ha llegado mucha gente a brindarme su apoyo moral y económico... yo lo único que quiero es que el gobierno o alguna autoridad, alguna dependencia me brinde su apoyo para poder saldar la deuda y que el día de mañana cuando mi esposa ya esté apta para la alta me la pueda yo llevar sin ningún inconveniente a su pobre casa”, comentó Jesús Villavicencio.