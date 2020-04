Pide Uber para que le lleve mercancía, pero conductor se la roba

CDMX.- Un hombre que se dedica a distribuir insumos médicos a doctores y cirujanos pidió un Uber para que entregara la mercancía y evitar exponerse al coronavirus, pero el chofer nunca hizo la entrega.

Jorge Caballero acusó que el pasado 8 de abril pagó un viaje de Uber, de la colonia Dolores, en la Capital, al municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

A Iván, el conductor que tomó el viaje, le encargó recoger cremas y activos para hacer fórmulas dermatológicas con un valor de 13 mil pesos para que se las entregara.

El chofer recogió la mercancía en la Capital y cuando las iba a llevar a Jorge, el cliente le hizo señas para que lo identificara. Sin embargo, el trabajador de Uber finalizó el viaje y se llevó consigo la mercancía.

Yo le hice señas para que se parara por si a lo mejor no me ha visto, en eso da por terminado el viaje y se sigue, no se para, se fue, me cobró el viaje y se llevó el pedido", dijo en entrevista.