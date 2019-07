Pidió pastel para su niña de ‘Moana’ y se lo dan de mariguana

Estados Unidos.- Un pastel con tema de mariguana le hizo el día a una familia en Milledgeville, Georgia, principalmente porque fue un error, publicó CNN.

Kensli Davis, cuya película favorita es el cuento animado de Disney "Moana", quería un pastel con tema del filme para celebrar su 25 aniversario.

Pero cuando su madre llamó a la Dairy Queen local con la orden, la tienda escuchó "mariguana" en su lugar. Davis publicó en Facebook sobre el giro a su día especial.

Mi mamá me llamó y me ordenó un pastel para decirles cuánto amaba a Moana, (Porque realmente lo hago) No hace falta decir que estas personas pensaron que ella decía mariguana. A pesar de eso, el pastel estaba muy bueno", escribió.