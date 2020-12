Pierde citas médicas por pandemia y en Zoom se entera que solo tiene 6 meses de vida

Reino Unido.- Una mujer de tan solo 23 años de edad, se encuentra devastada después de enterarse vía Zoom que solo le quedan seis meses de vida.

Mediante una entrevista para el medio The Sun, Kimberley Eccles, informó que había perdido tres citas médicas debido a la pandemia de Covid-19, sin embargo, al paso del tiempo tuvo que acudir a una cita vía Zoom, en donde su médico le comentó que el cáncer agresivo que padece en la mejilla se extendió.

Se me ha dado un uno por ciento de posibilidades de sobrevivir y me han dicho que tengo alrededor de seis meses de vida… Tenía a mi hija en casa cuando atendí la videollamada y estaba tan sorprendida que no podía hablar", dijo Kimberley.