Pierden a su perrita en mortal tornado y 54 días después la encuentran

Estados Unidos.- Bella, una perrita pastor australiano, se perdió de su familia cuando un mortal tornado golpeó al condado de Cokeville, en Tennessee; pero tras 54 días, se volvió a reencontrar con sus dueños.

El Washington Post compartió la historia de la can y su familia que no paró de buscarla.

El pasado 3 de marzo, cerca de las 2 de la mañana el fenómeno azotó en el lugar, dejando 19 personas fallecidas, decenas de heridos y varias casas destruidas.

Unos de los afectados fueron los Johnson, quienes no solo se quedaron sin su hogar, sino que también perdieron a su perra Bella.

Ella los salvó

Según el medio, tras la horrible noche, Sarah Romeyn supo que tenía que ayudar en la reconstrucción de su pueblo y se enteró de la trágica historia de Eric y Faith Johnson.

La pareja comentó que su mascota los despertó a ellos y a sus hijos las noche durante la tormenta, momentos antes de que ocurriera el tornado.

Poco antes de que la casa fuera arrasada la familia logró escapar, pero se dieron cuenta de que algo faltaba: la can.

Así fue la búsqueda

Sarah al escuchar esto, les dijo que ella se encargaría de encontrar a su mascota. Pidió apoyo a la asociación All About Rescue and Fixin’ para pedir prestadas las cámaras de vigilancia.

Gracias a la ayuda de una ciudadana, los Johnson están de nuevo con su mascota.

La mujer supo que la perrita fue vista cerca del centro dos horas después del fenómeno natural, lo cual le dio esperanzas. Pidió a la Policía y a sus amigos que si la veía, le avisaran y ella iría de inmediato.

Por semanas no paró de buscarla y finalmente el pasado domingo, recibió una llamada en la que le informaron que la habían visto.

Recibí una llamada telefónica de uno de nuestros amigos y de otra miembro de la iglesia, Karen, propietaria de Cumberland Pet Grooming. Ella dijo‘ Sarah, ¡Bella está aquí, está detrás de la tienda!”, recordó.

No fue fácil atraparla

Aunque atraparla no fue fácil, Sarah pasó horas intentando atraparla y con comida logró guiarla hasta un callejón estrecho, donde la perrita no podría huir. La acorralaron y aunque en un principio ella entró en pánico, Eric la llamó y al instante, ella se emocionó y se dejó atrapar.

Así, 54 días después, la can finalmente volvió a reunirse con sus amos, quienes compartieron al medio que aunque su casa fue demolida, planean reconstruirla y de momento se hospedarán en una propiedad de alquiler.