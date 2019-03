'Planificó todo y quiso simular un suicidio', mató a su amiga por celos

El caso de Sergio Elbio "Teco" Fernández de 35 años que mató a su amiga Carmen Alejandra Luján de 30 años, después de haberse negado a tener relaciones sexuales con él, ha conmocionado a Argentina.

De acuerdo con información al portal de noticias Infobae, Sergio fue un amigo cercano de Carmen por mucho tiempo pero siempre tuvo las intenciones de llevar su amistada más allá, pudiéndolo convertir en un romance, pero eso nunca se pudo concretar debido a que Carmen siempre le dejó claro que solo podían ser muy buenos amigos.

Hubo una ocasión en que Sergio quiso obligar a Carmen a que tuvieran relaciones sexuales, pero al negarse, eso pasó a ser "algo que ya fue", sin imaginar en lo que vendría tiempo después para Carmen.

El domingo pasado, Carmen se había reunido con unos amigos y familiares, tiempo después decidió regresar a su departamento y encontró a Sergio esperándola en la sala e inmediatamente comenzó a cuestionarla sobre por qué había salido y por qué había tardado en llegar e incluso, le cuestionó sobre el por qué no quería mantener una relación con él.

En ese momento, Carmen trató de tranquilizar a Sergio y le pidió que se quedara esa noche en su departamento, Sergio aceptó y logró tranquilizarse.

Al día siguiente, Carmen habló con su hermana y le contó lo que había pasado con Sergio, sienda esa, la última conversación que tendrían.

"Ese día por la mañana recibo un mensaje de este tipo en el que me dice que Carmen 'se estaba mandando cualquiera', que estaba saliendo con otra persona. Como enojado por eso. Yo le pregunté si él estaba con ella y no me contestó. Entonces lo que hice fue llamar a mi hermana y preguntarle si estaba bien. Carmen me contestó, me dijo lo que había pasado la noche anterior pero que había logrado calmarlo a Fernández. Que lo dejó quedar esa noche para tranquilizarlo. Le dije entonces que mamá estaba por llegar al departamento y que cualquier cosa que surgiera me avisara", contó la hermana.