Policía deja a su hija en la patrulla y la menor muere de calor

Mississippi.- La expolicía de Long Beach, Cassie Barker, admitió con lágrimas que estaba teniendo relaciones intimas con su supervisor, mientras que su hija de 3 años se estaba muriendo por la exposición al calor en una patrulla de policías.

No sé qué podría hacer para ti, que podría ser peor que lo que ya has experimentado ... Siempre estarás encerrada en una prisión de tu propia mente.

De acuerdo con el portal de noticias Vía País, Cheyenne Hyer fue dejada sola y atada durante cuatro horas en un auto al rayo del sol.

La madre dejó a la pequeña atada a un asiento de seguridad durante cuatro horas mientras estaba con su entonces supervisor, Clark Ladner, en su casa. El auto estaba funcionando con el aire acondicionado encendido, pero no soplaba aire frío.

Cuando Barker regresó al auto, su hija ya no respondía. El índice de calor de ese día llegó a más de 38 grados. Cuando llegaron las autoridades, dieron a conocer que la temperatura de su cuerpo era de 41 grados.

Barker dijo que había ido a la casa de su supervisor después de que los dos salieron del trabajo, que tuvieron relaciones sexuales y que finalmente se quedaron dormidos.

El padre de la menor, Ryan Hyer, mencionó:

Cada vez que cierro los ojos, me imagino su sufrimiento y luego la imagino acostada en este ataúd, todavía la veo sonreír y reír en mi cabeza y asumiría que la sonrisa y la risa se convirtieron en dolor y sufrimiento en ese caso. Es una imagen que no quiero tener, pero es una imagen de la que no puedo deshacerme.