Policía intentó detener a motociclista y se lo llevó arrastrando

Tennessee.- Un conductor de ATV arrastró a John Bourque, un oficial de Nashville durante una manifestación de motociclistas ilegales la semana pasada, por lo que resultó herido.

Bouque recibió atención médica en un hospital local, y actualmente se encuentra en recuperación. Según informes de la policía, un segundo oficial también fue tratado por lesiones menores en la escena.

De acuerdo con el portal de noticias ABC news, el sábado pasado, 100 ciclistas se hicieron cargo ilegalmente de la carretera, por lo que bloquearon calles durante la protesta.

El conductor sospechoso huyó de la escena después de golpear otro vehículo no relacionado, sin embargo la policía está en busca del conductor de ATV que fue capturado en un video arrastrando al oficial de Nashville.

¿Reconoce a esta persona? Llame a Crime Stoppers al 615-742-7463 de forma anónima. Las personas que llaman califican para una recompensa en efectivo, escribió el departamento de la policía de Metro en Twuitter.

