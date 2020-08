Policía se graba 'acariciando' cadáver de una mujer y presume su acto

Estados Unidos.- Un policía fue grabado tocando el cadáver de una mujer y presume su acto con sus amigos, ahora se enfrentará a la justicia.

Los hechos se registraron en Los Ángeles, California, cuando un oficial identificado como David Rojas, fue captado en video mientras acariciaba los senos de Elizabeth Baggett, una mujer que había perdido la vida en su hogar.

Según información de The New York Times, el oficial fue denunciado por la familia de la víctima y ahora enfrenta una demanda por invasión de la privacidad, infligir intencionalmente angustia emocional, negligencia, mal manejo de restos humanos y otros delitos.

Me enfurece que este hombre tuviera tan poco respeto por otro ser humano, nuestra Elizabeth… Personalmente me despierto sudando por las pesadillas que me persiguen sobre los eventos de la muerte de Elizabeth”, comentó Janet Baggett, madre de Elizabeth.