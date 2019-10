Policías aprovechan detención para 'manosear' a joven, denuncia ella. VIDEO

Puebla.- Circula en redes sociales el video de una joven denunciando haber sido tocada de forma indebida y golpeada por policías municipales que la detuvieron.

La joven, identificada como Claudia Hernández, contó en una entrevista con La Silla Rota que estaba comprando en un Oxxo con un amigo cuando un grupo de policías llegaron a realizar un operativo en el Mercado Morelos, en Puebla.

En ese momento, la joven de 20 años fue detenida por los policías, quienes la obligaron a subirse a una patrulla.

Claudia les dijo que no llevaba nada ilegal con ella e incluso les ofreció que revisarán su mochila pero los policías, afirma, le insistieron en que subiera a la patrulla.

Me subieron a la patrulla, me empezaron a hacer cosas, me empezaron a manosear. No había nadie y cuando me trajeron al sector me empezaron a golpear y a decir que yo no era nadie, que me podían hacer lo que quisieran", contó entre lágrimas.