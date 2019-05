Policías hacen llorar a niña discapacitada, reprochan acción en redes

Baja California Sur.- A través de redes sociales se exhibió a Policías de La Paz quienes, en aras de cumplir con un reporte ciudadano, desalojaron a los familiares de una menor con discapacidad del área de juegos exclusivos, ubicados en el malecón costero; esta situación provocó la indignación de la ciudadanía, por su “falta de criterio” al actuar.

Previo al arribo del oficial ─de quien se desconocen datos generales─ la joven con discapacidad se encontraba disfrutando de un paseo en compañía de su primo y otro familiar, estos últimos en buena salud, de acuerdo a bcsnoticias.

Oiga, lo que pasa es que están poniendo un reporte […] las personas que tienen discapacidad pueden estar en esta área, las personas que no tienen ningún problema de discapacidad no”, refirió el oficial al abordar a la madre de la menor, quien le respondió: “¿Y no ve a la niña?”.

Ante el cuestionamiento de la ciudadana, el policía le hizo incapié en que el resto de los ocupantes no contaban con una discapacidad, por lo que tendrían que bajar y “darle vueltas desde ahí”, es decir, desde afuera del juego.

Esto último generó que la madre de la menor le explicará que el reporte se había generado por otros niños que estaban arriba de la instalación sin tener discapacidad:

Otros testigos de la situación se dirigieron a los oficiales, señalaron que no eran ellos los denunciados, sin embargo, esto no tuvo ninguna injerencia en el actuar de los policías.

Yo no estoy violentando su derecho, ni mucho menos, me estoy dirigiendo con el mayor respeto, están diciendo lo que ustedes piensan”, comentó el oficial.

Finalmente, la madre disgustada abrió la puerta de acceso al juego de manera disgustada, reiterando que ya se le había advertido que no trajera a la menor, quien para ese momento ya se encontraba llorando ante la situación.

Yo le entiendo y le comprendo (al oficial), pero quiero que usted entienda y comprenda el punto que quiero que usted me entienda […] cómo se va a divertir conmigo, es su primo […] bien me dijiste que no te trajera, bien me dijo.