Abuelita se contagia de Covid-19.

No presentó síntomas inicialmente.

Doctores tuvieron que amputarle tres dedos.

Italia.- Una mujer de 86 años de edad contagiada de Covid-19 perdió tres dedos después de que la enfermedad atacara sus vasos sanguíneos.

Según un artículo publicado en la revista médica European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, la mujer no había presentado ningún síntoma de Covid-19, sin embargo, al revisarla, un médico le recetó medicamentos anticoagulantes cuando los médicos encontraron una falta de flujo hacia su corazón.

Un mes después de haber sido atendida, la mujer desarrolló gangrena seca que provocó que sus dedos se pusieran negros.

Según detalló el especialista Grahan Cooke, profesor del Instituto Nacional de Investigación en Salud, al medio Mirror, el Covid-19 le devastó los vasos sanguíneos de los dedos por lo que tuvieron que ser amputados y luego al examinar el tejido muerto bajo un microscopio, se encontraron signos de trombosis intravascular.

El medio Daily Mail resaltó que los especialistas llamaron este caso como una “manifestación grave” de coronavirus y que incluso se localizaron casos similares en muchos pacientes con Covid-19 en los que ha causado daños graves a los vasos sanguíneos, provocando bloqueos peligrosos conocidos como coágulos de sangre.

Por COVID a abuelita le tuvieron que amputar tres dedos. (Foto: Daily Mail).

FRG