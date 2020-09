Por abusos sexuales a ancianos denuncian a asilo en Llíria, España

Causan denuncias imágenes de ancianos tirados en el suelo o atados a las sillas en un asilo de Llíria.

Según investigación policiaca, una mujer habría sufrido entre 3 y 4 años de abusos sexuales.

Los hechos se encuentran pendientes de juicio y hay una persona en prisión preventiva por ello.

España.- Imágenes de ancianos tirados en el suelo o atados a las sillas en un asilo de Llíria (Valencia) han causado una multitud de denuncias de familiares que no están satisfechos con la gestión. Asegura el hijo de una interna que trabajadores del centro abusaron sexualmente de su madre "entre 3 y 4 años".

Estuvo internada la madre de Carlos en la residencia de Llíria donde las fotos de varios ancianos en mal estado han propiciado una investigación.

Carlos asegura que hay bastantes indicios de que su madre sufriera abusos sexuales. Hace un año la Policía judicial llamó a la familia para indicarles que había una investigación abierta por posibles abusos sexuales a su madre en el centro. Carlos señala que los familiares se quejaban de la alimentación que les facilitaban a los internos, de su aseo diario y del estado que tenían las habitaciones.

Pero no quería denunciar esta familia a la residencia hasta que su madre no saliera de allí por temer a que tomaran represalias contra la mujer, ya que ésta no se puede defender. Según la investigación policiaca, la mujer habría sufrido entre 3 y 4 años de abusos sexuales según señalan los testimonios de algunos de los que han participado en la investigación.

Luego de que trasladaran a la madre de Carlos a una residencia privada y algún trabajador le intentaba cambiar el pañal la anciana comenzaba a gritar.

Mi madre pesaba apenas cuarenta kilos. La pérdida de peso la achacaban a su enfermedad y cuando la trasladaron de centro recuperó 10 kilos. Ha mejorado mucho su estado", asegura.

Los hechos se encuentran pendientes de juicio y hay una persona en prisión preventiva por ello.

CM