Por crisis del COVID, doña Vero, de 80 años, vende bolillos para sobrevivir

Estado de México.- A pesar de que la señora Verónica Mañón Salgado pertenece a la población en riesgo de contagio por coronavirus (COVID-19), se ha visto en la necesidad de salir a las calles todos los días a vender bolilltos para llevar alimento a su hogar.

En entrevista, la mujer de 80 años cuenta que desde que inició la pandemia no se ha detenido para vender su producto en el Centro de Toluca.

Voy a cumplir 80 años y tengo 30 años vendiendo el bolillito, camino cinco horas diarias y no he dejado de trabajar, pero sí tengo mis cuidados por el COVID". dijo para El Universal.

Aunque Doña Verónica aclara que sus hijos la apoyan con dinero, los gastos la rebasan y por eso no puede dejar de trabajar un solo día.

Mis hijos me apoyan poquito, pero no puedo dejar de trabajar, pues hay muchos gastos y si dejo de trabajar un día, se me acumula todo lo que tengo que pagar".