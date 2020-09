‘Por el color de mi piel’: abuelito paseaba a su nieto y pensaron que lo secuestraba

Un abuelito mexicano denunció que se encontraba paseando con su nieto estadounidense cuando policías comenzaron a rodearlo porque pensaron que lo estaba secuestrando.

El hombre denunció el abuso policial y que fue juzgado solo por su color de piel.

Policías señalaron que una mujer fue quien llamó y les informó sobre el supuesto plagio.

Estados Unidos.- Un abuelito mexicano denunció que fue víctima de racismo por parte de policías cuando se encontraba paseando a su nieto estadounidense; los agentes lo acusaron de que estaba secuestrando al niño solo por su color de piel.

Univision informó que hace unos días Abel Mata, quien nació en México pero se mudó a Estados Unidos cuando tenía 5 años, salió a pasear junto a su nieto de origen hispano-estadounidense. Tras dar unas vueltas por su vecindario, el hombre volvió a su casa y apenas unos minutos después, policías llegaron y comenzaron a rodearlo.

Lo tacharon de criminal por su piel

El hombre relató a la televisora que poco después de regresar a su casa se encontraba metiendo cosas a la cajuela del auto de su esposa cuando una policía se le acercó.

La oficial le dijo que habían recibido un reporte de que un hombre adulto de origen hispano estaba secuestrando a un niño norteamericano. Abel recordó que de pronto su casa se vio rodeada de patrullas, como si fueran a detener a un criminal.

“Estaba poniendo cosas en el auto de Karen, mi esposa, cuando se me acercó un oficial de Torrance. Se me acercó porque una señora mayor blanca, sosteniendo una espada samurái, los había llamado para informar de un hombre mexicano con un bebé blanco. Tenía que probar que no estaba secuestrando a este bebé blanco debido a mi piel de tez morena. ¡Estoy tan enojado!”, compartió el abuelito mexicano en su cuenta de Facebook.

Mujer blanca lo acusó de secuestro

Abel relató a Univision que cuando hablaba con la Policía, había una mujer del otro lado de la calle, ella lo había denunciado y gritaba que estaba secuestrando al niño.

No obstante, la agente de seguridad se dio cuenta de que el hombre decía la verdad y no se dio una detención.

Me juzgaron según el color de mi piel y el color de la piel de mi nieto. Me decía que yo era un secuestrador. Gritaba que estaba tratando de secuestrar al niño", dijo.

Es víctima constante del racismo

Athena, la hija de Abel, relató que no es la primera vez que su padre es víctima del racismo y la ignorancia de ciudadanos estadounidenses blancos, pues ha visto a su padre sufrir en varias ocasiones debido a su tez morena.

Hemos vivido en el sur de California toda nuestra vida y he visto a mi papá experimentar el racismo por el color de su piel y su apariencia, pero nunca hasta ese punto", dijo.

Abel y su hija compartieron su historia y buscan hacerse virales para concientizar a la ciudadanía sobre el racismo y evitar que alguien más sea discriminado o señalado de ser un criminal solo por su color de piel.

DA