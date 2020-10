¿Por qué le apagó la vela? Niñas son tendencia tras pleito en pleno festejo

CDMX.- En las fiestas de cumpleaños, lo más importante es el pastel y pedir tu deseo al apagar la vela. El video viralizado muestra el momento en el que aparentemente la hermana sopló la vela de la festejada, provocando una disputa entre ellas dos.

Cuando la pequeña intentó apagar su vela, la niña que estaba al lado de ella la apagó primero, por lo que la festejada reaccionó tirándole del cabello.

Ambas reacciones han causado conmoción en el internet, provocando que se volviera viral; por su parte la menor que apagó la vela volteó a ver a la festejada y subió los hombros casi en señal de "no me importa haberlo hecho"; y por su parte, la festejada que no dudó en agarrarla del cabello y golpearla mientras lloraba por su momento especial.

"La Niña":

Porque apagó la vela. pic.twitter.com/BVk6OuYaKO — ¿Por qué es Tendencia?�� (@porkestendencia) October 20, 2020

La niña agredida siempre mostró una sonrisa, al término del video incluso sólo se acomoda su cabello y mostró una sonrisa ante las cámaras que grababan el momento.

Se presume que las dos menores sean hermanas.

Las reacciones causaron una ola de memes impresionante.