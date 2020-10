Por sexto año consecutivo, Chicago es la ciudad con más ratas en Estados Unidos

Estados Unidos.- En redes sociales y la televisión estadounidense se dio a conocer que, por sexto año consecutivo, Chicago es la ciudad con mayor número de ratas en Estados Unidos.

Según la compañía de control de plagas Orkin, Los Ángeles, Nueva York y Washington DC están también entre las ciudades más afectadas en ese país.

Según ‘Despierta América’, el ranking se establece en base a los tratamientos contra roedores aplicados durante un año en cada urbe, y la empresa opina que el coronavirus obliga a los roedores a invadir nuevas áreas debido al cierre de restaurantes.

El top ten de las ciudades con más ratas son Nueva York, Washington DC, San Francisco, Detroit, Philadelphia, Baltimore, Denver, Minneapolis y Chicago.

Mientras pasa la pandemia del Covid-19, la ciudadanía va a tener que seguir lidiando con este problema de las ratas.

Las reacciones en la red de Instagram por parte de internautas no esperaron, algunos creen que se debe a la falta de limpieza, pero otros simplemente piden acabar con ellas, pues también transmiten enfermedades.

Yo pensé que New York se llevaría el primer lugar”, “Yo vivo en Chicago, en mi casa no había eso indeseable, eso será muy para las personas que no limpian, no son limpias”, “Pues a exterminarlas que esas tumban edificios completos y transmiten enfermedades”, “Que asco, me muero. Tiene que ver mucho con la limpieza”, reaccionaron internautas.