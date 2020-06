Presionaba a menor de 14 años para que fuera su novia, pero no aceptó y la mató

Aguascalientes.- El ‘pecado’ de Margarita Ramírez de 14 años fue decirle que no cuando le pidió ser su novia. Ella fue asesinada por un joven de 15 años el pasado 16 de enero, en Aguascalientes.

El padre de la víctima explicó que el joven la presionaba para que fuera su novia.

En entrevista con El Universal, el padre de ‘Magui’, José Ramírez, reveló que su hija era una niña sonriente y cariñosa, pero el joven que la asesinó la molestaba y ahora le parece injusto que sólo le hayan dado 5 años de prisión.

Fue en enero cuando el cuerpo de Margarita fue encontrado en una finca de la comunidad de San Miguelito, Jesús María, en Aguascalientes, con claras muestras de violencia física.

Y fue el propio joven que la presionaba para que fuera su pareja sentimental, quien se declaró culpable y sin arrepentimiento, y pese a ello lo condenaron a sólo 5 años de cárcel.

Se nos hace bien injusto que a lo mucho quieran darle cinco años a este muchacho. ¿Qué tan poco valía la vida de mi niña? Nosotros estamos con esa impotencia de no poder hacer nada. No le deseo nada mal a este muchacho, pero si él hizo algo malo, tiene que asumir las consecuencias. Porque no mató nada más a mi niña, nos acabó la vida a todos”, dijo don José.