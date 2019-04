Profesor da clases mientras sostiene en brazos al bebé de una alumna

Él y ellos son un gran orgullo para la educación argentina. Son personas que no les importa el qué dirán de los demás y ayudan a quien lo necesita sin pedir nada. Desde el comienzo de mi embarazo fui a la escuela, todos y cada uno de los integrantes del grupo educativo estuvieron a mi lado dándome apoyo y ayuda en los momentos que más lo necesitaba. Cuando empecé a llevar a Santino ninguno de ellos me negó que él esté ahí junto a mí. Es más, no querían que falte en ningún momento para no dejar de verlo y el cariño siguió creciendo junto con él.", explicó la joven.