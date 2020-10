¿Qué va a decir mi madre? Lamenta policía al asesinar a su amante

Reino Unido.- El hombre de 41 años, identificado como Timothy Brehmer es acusado por estrangular a su amante en un estacionamiento el 9 de mayo del presente año.

El oficial mantuvo una relación con Claire, la víctima, por 10 años. Al mismo tiempo, Brehmer estaba casado, según informa el diario The Sun.

El jurado de la corte en Salisbury escucharon como supuestamente Brehmer utilizó una navaja para dañarse el brazo.

Aunque el oficial no acepta el cargo por asesinato pero admite el homicidio involuntario.

Durante el juicio llevado a cabo el 14 de octubre mostraron un video captado con las cámaras en los uniformes de los policías el día de su arresto en los que muestran el momento en el que Brehmer rompe en llanto mientras decía que "lo lamentaba".

En el video, el acusado tiene una herida cubierta en su brazo izquierdo, y hay manchas de sangre sobre sus shorts.

Hemos sido amantes por años", confesó a los policías. "Ella me obligó a verla, y me dijo que le diría a mi esposa . Yo iba a perder a mi hijo. Nos encontramos ahí, y comenzó a revisar mi teléfono para hablar con mi esposa", agregó.

El hombre estaba en la parte trasera de la ambulancia cuando se le arrestó por la muerte de su amante, y fue ahí donde se rompió.

Uno de los testigos declaró ante la corte que el acusado le dijo "¿qué es lo que dirá mi mamá?".

Otros videos recopilados en el hospital mostraron a Brehmer diciendo en repetidas ocasiones que el "es un buen hombre".

La víctima presentó una decoloración alrededor del cuello y sangre en su rostro, según declaró el paramédico Samer Al-khateb.

Otro de los paramédicos que llegaron a la escena del crimen describió que la posición de la víctima en el coche "parecía como si se hubiese quedado dormida con su cabeza recargada en la puerta".

Ella tenía los labios azules, era obvio que no respiraba. Busqué su pulso pero no logré encontrarlo. Encontré su identificación como personal médico y ahí me di cuenta que la conocía, hace mucho que no convivía con ella".